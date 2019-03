Carlos Alberto de Nóbrega ficou 11 anos sem falar com Silvio Santos. Ele contou detalhes sobre esse período em entrevista ao programa Tricotando, da Rede TV!, nesta quarta-feira, 27.



"Nós tivemos um desentendimento porque, primeiro, ele estava deslumbrado pelo sucesso extraordinário que estava fazendo, pelo dinheiro que estava ganhando, pelo poder - que poder é pior que dinheiro - e eu tinha perdido meu pai e minha mãe com câncer, filho único com 40 anos de idade. Eu estava totalmente desequilibrado e eu era um cara estourado. E eu briguei com ele", disse o apresentador de A Praça é Nossa.



Ele contou que, depois do episódio, percebeu que estava errado, porque "o envenenaram". "Eu estava totalmente desequilibrado, eu fiquei 11 anos sem falar com o Silvio", afirmou.



Carlos Alberto contou que, mesmo brigados, ele sentia saudades do dono do SBT, "porque éramos muito amigos". No entanto, o apresentador conta que Silvio havia dito coisas que doeram nele e vice-versa. "Eu briguei com ele, ele não brigou comigo", enfatizou.



Depois de um tempo, houve a reconciliação. "Eu vim para São Paulo fazer uma proposta para o Silvio. Quando cheguei na casa dele, como Beto e o Marcelo, os dois filhos mais velhos, foi uma choradeira, Silvio se abraçou (comigo), nos olhamos abraçados", relembrou.