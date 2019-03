As programações de carnaval de Recife e Olinda preveem centenas de atrações nesta segunda-feira (4), para quem quer brincar carnaval em shows e blocos, no chão e em camarote em diversos polos de diversão.

No polo Marco Zero em Recife, o frevo vai se encontrar com o pop, o forró e o samba vão subir no mesmo palco, e o público que for no bairro histórico do Recife Antigo, vai pular carnaval com ritmos de norte a sul do Brasil.

O Marco Zero é o principal local de programação do Carnaval Recife. A jornada de sons variados começa às 20h com atrações locais como o cantor Gustavo Travassos, do Galo da Madrugada e o tradicional Coral Edgar Moraes, formado por filhas e netas do compositor e violonista recifense que dá nome ao grupo.

Na sequência, entra a banda de pop rock mineira Jota Quest, seguida do grupo de manguebeat Cascabulho. Após essas apresentações, haverá shows da cantora Daúde e dos veteranos Zezé Mota e Tony Tornado. Fecha a programação o grupo cênico musical Cordel do Fogo Encantado.

Em Olinda, a programação é de desfile de mais de 100 blocos ao longo do dia e dezenas de shows, a partir das 16h, com atrações locais em quatro polos oficiais: Carmo, Varadoro, Guadalupe, Rio Doce.

