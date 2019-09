A modelo Carol Dias e o ex-jogador de futebol Kaká vão se casar no final de novembro em uma cerimônia em um resort em Itacaré, na Bahia. Eles noivaram em janeiro deste ano e, em entrevista à Vogue Brasil, ela contou alguns detalhes do casamento. O vestido de noiva, segundo Carol, será "romântico e fashion" e os filhos do companheiro, do relacionamento dele com Carol Celico, serão pajem e daminha.



Cerca de 300 pessoas foram convidadas para a festa, mas a formalização no cartório civil será mais intimista. "Será apenas um almoço bem familiar", disse a modelo, que já adotou o sobrenome Leite, de Kaká, em seu perfil no Instagram.



Em relação ao vestido de noiva, que será feito pela estilista Nanna Martinez, do Whitehall Atelier, a modelo contou que já tinha uma ideia na cabeça. "Acho que vocês vão ver uma Carol romântica, apesar de fashion", disse.



Aumentar a família é um sonho comum para o casal. "Pensamos em ter filhos, sim. Lembro que foi uma das primeiras coisas que ele me falou, que queria se casar e ter mais filhos. (...) Vamos casar primeiro e esperar um pouco para ter filhos", disse Carol.



Ela contou que sempre teve quatro nomes em mente para futuros filhos: Noah, Davi, Ester e Sara. "Mas acho que não vou ter quatro filhos. Aliás, sim: dois meus e dois de brinde", brincou ela ao se referir a Luca e Isabella, filhos de Kaká com Carol Celico.



Carol Dias afirmou que o ex-jogador é "super participativo" nos preparativos para a festa e que eles conversam sobre todos os detalhes. Para a lua de mel, ela disse que o casal está escolhendo "alguma ilha, bem perdidos e sem wi-fi".