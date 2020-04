Desde a semana passada a Hyundai resolveu tem usado sua frota de carros de teste para auxiliar no transporte de idosos e profissionais de saúde. O serviço teve início em Florianópolis e tem sido aplicado em outras cidades como Uberlândia e Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde há unidades da frota disponíveis.

Até o momento, mais de 500 corridas já foram realizadas nas cidades onde os carros estão para testes de imprensa. Os profissionais de saúde e idosos que precisarem utilizar o serviço deverão telefonar no número 0800-772-1717 para agendar as viagens.

De acordo com a Hyundai o serviço funcionará das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. A princípio funcionará até o dia 15 de abril, mas poderá ser estendido de acordo com as necessidades das localidades atendidas.

A marca adianta que para oferecer as corridas, todas as medidas de proteção contra o Covid-19 serão tomadas pelas concessionárias. Entre as medidas estão: sanitização por ozônio para remoção de fungos e bactérias, assim como higienização de superfície contemplará volante, botões, manopla do câmbio, puxadores de maçaneta, bancos, entre outras partes.

Além disso, será feita proteção com filme em rolo no volante, câmbio e freio de estacionamento, além da aplicação de uma capa protetora para os bancos dos passageiros. Todos os motoristas vão utilizar máscaras e luvas de proteção durante o trajeto.