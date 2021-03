Manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro e contra o Supremo Tribunal Federal (STF) fizeram uma carreata na manhã deste domingo (14), em Belo Horizonte. O grupo se reuniu na Praça do Papa e se deslocou para a Praça da Liberdade. Outro protesto está marcado para esta segunda-feira (15), às 10h, na avenida Raja Gabaglia.

Dezenas de carros percorreram pontos da Zona Sul de BH até chegar ao destino final. O movimento atrapalhou o trânsito da cidade em diversas ocasiões. Grande parte dos automóveis carregavam a bandeira do brasil e adereços em verde e amarelo.



Durante o movimento, os apoiadores do chefe do Executivo federal fizeram um buzinaço e protestaram contra as ações do STF, que na última semana anulou as sentenças do ex-presidente Lula, decisão que desagradou a ala bolsonarista.

Em live transmitida pelo Facebook, um dos manifestantes convocou os motoristas a se reunirem novamente amanhã na avenida Raja Gabaglia. Ele pediu que o convite fosse repassado aos outros condutores.

Leia também:

Minas registra 7.490 novos casos de Covid-19; já são mais de 970 mil infectados