Uma carreta que transportava cestas básicas tombou, na tarde desta sexta-feira (3), no Anel Rodoviário, no bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte e interditou a pista no sentido Vitória.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas conseguiram sair do veículo, mas um rapaz de 16 anos precisou de atendimento médico. O Veículo trafegava pela pista da direita quando perdeu o controle e tombou no canteiro lateral. Chovia no momento do acidente.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estão no local.