Há mais de três décadas ocupando um reduto já tradicional no coração da Savassi, a Casa das Fábricas, maior loja de fantasias de Belo Horizonte, se prepara para o Carnaval, período de maior movimento no ano. Em 2019, houve uma procura por adereços 60% superior à registrada diariamente. Para garantir um atendimento de qualidade, a equipe de cerca de 20 funcionários ganhará o reforço de mais três temporários durante fevereiro e estenderá o horário de funcionamento a partir do dia 17, uma semana antes de começar a folia. Além de fantasias prontas que variam de R$ 70 a até R$ 600, a loja oferece a possibilidade de adquirir inúmeros acessórios, a partir de R$ 15, que permitem customizar os próprios adereços.

“Antes não investíamos tanto em acessórios porque não tinha tanta demanda, criada mesmo pelo Carnaval de rua de Belo Horizonte”, explica Larissa Patrus, gerente de Marketing da Casa das Fábricas e neta do fundador da rede de lojas, Antonio Patrus. O avô, inclusive, dá nome ao prédio de dois andares da loja. As fantasias e acessórios ficam no primeiro andar e os tecidos no piso de cima.

Loja oferece fantasias completas, além de acessórios e tecidos para customizar seu próprio adereço para o Carnaval

“Venho aqui na loja desde sempre, lembro de ficar correndo e brincando aqui desde os 10 anos de idade”, revela Larissa, hoje com 28. Representante da terceira geração à frente do negócio, ela revela uma preferência pessoal no Carnaval pela fantasia Arlequina, que embarca na sequência do filme “Esquadrão Suicida” para se tornar um dos itens mais procurados da loja em fevereiro. Tendência similar à da fantasia de Elsa, personagem da animação “Frozen”, que também teve uma continuação lançada recentemente.

Com diversas opções para homens e mulheres de todas as idades, Larissa conta que o público feminino ainda é majoritário.

“Mas os homens estão cada vez mais entrando na brincadeira, as mulheres vão mais para os acessórios e customizam. Homem recorre mais à fantasia pronta, ou então os mais tímidos que compram um acessório mais simples, só para entrar no clima”.

No meio do ano, a Casa das Fábricas lançará a loja virtual. O plano é oferecer as fantasias da loja física também on-line para todo o Brasil.



SERVIÇO

Casa das Fábricas

Endereço: Rua Alagoas, 1160 – Savassi

Funcionamento

Segunda a sexta - 9h às 19h (funcionamento até às 20h, do dia 17 de fevereiro ao Carnaval)

Sábado - das 9h às 14h

Telefone: 3223-1323