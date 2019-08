Uma casa de três andares desabou na manhã desta segunda-feira, (12), na comunidade Vila Sapê, em Curicica, na zona oeste do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher e uma criança estavam dentro da casa no momento do desabamento.



Eles seriam mãe e filho. As duas vítimas estão presas nos escombros, mas estão vivas, e se comunicando com os bombeiros.



A casa que desabou é uma construção irregular às margens do Rio Guerenguê. Os bombeiros isolaram a área para evitar novos desabamentos.



Em 12 de abril, dois prédios construídos irregularmente na comunidade da Muzema, também na zona oeste, desabaram, causando a morte de 24 pessoas. Desde o desabamento, outros cinco prédios foram demolidos na região.





