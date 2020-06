A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (12) um casal de benzedores suspeito de amarrar e estuprar um jovem de 17 anos que tem problemas mentais. O crime teria ocorrido durante as orações, em um terreiro de umbanda em Três Pontas, no Sul de Minas.

De acordo com o delegado Gustavo Gomes, o adolescente foi ao terreiro no início do mês e, durante as orações, foi amarrado e abusado sexualmente. Tanto o homem, de 58 anos, quanto a mulher, de 42, tiveram participação ativa no estupro. Em razão dos abusos, o adolescente, que já tinha histórico de surto, foi internado na ala psiquiátrica de um hospital da cidade, onde se encontra em tratamento.

A corporação não descarta a identificação de novas vítimas do casal. “Pela forma de atuação, ou seja, atração de pessoas fragilizadas para benzimento e/ou participação em cultos, a equipe responsável pela investigação não descarta a identificação de novas vítimas”, observa o delegado, ao reforçar a importância da denúncia dos fatos.

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e serão indiciados pelo crime de estupro de vulnerável.