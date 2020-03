Expectativa do Ministério da Saúde é trabalhar com 22 milhões de testes de diagnóstico

Os números divulgados nesta terça-feira (24) pelo Ministério da Saúde sobre a pandemia de Covid-19 mostram recuo no percentual de aumento de casos confirmados mas, por outro lado, salto preocupante no número de mortes. De acordo com o balanço apresentados em Brasília pelo secretário-executivo da pasta, João Gabbardo dos Reis, e pelo secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, o total de diagnósticos positivos para o novo coronavírus registrados pelas secretarias estaduais de saúde chegou a 2.201 - elevação de 16% em relação à véspera. Os óbitos, no entanto, saltaram de 34 para 46 (35,2%). Todos ainda confirmados em São Paulo (40) e Rio de Janeiro (6). O percentual de letalidade da epidemia no país subiu de 1,8 para 2,1%.

O Ministério prossegue no esforço para intensificar os testes de diagnóstico, especialmente nas capitais e cidades de maior porte. A Petrobras confirmou a doação de 600 mil kits de testes rápidos que começam a chegar ao país na semana que vem. Ao todo, a expectativa é de contar com 22 milhões de kits entre testes rápidos e de diagnóstico, seguindo a orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Gabbardo destacou que a pasta trabalha com um espectro de 86 casos não detectados para cada 14 confirmados e reforçou que os especialistas trabalham com uma elevação máxima de 33% da curva de contágio a cada dia, como indício de que a pandemia está dentro de uma linha de controle. Segundo o secretário, a recomendação do Ministério em relação ao isolamento social se mantêm: pessoas com sintomas (inclusive em estado gripal) devem se manter em casa por pelo menos duas semanas, enquanto idosos devem evitar saídas, salvo em casos de necessidade extrema.