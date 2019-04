A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) estima que R$ 1,65 bilhão seja injetado no comércio da capital em função das vendas desta Páscoa. O cálculo foi possível após pesquisa realizada pela entidade com 150 lojistas, no período de 12 a 28 de março deste ano.

Segundo a CDL, 53,2% dos empresários estão otimistas com a data e acreditam que as vendas irão aumentar em relação ao ano passado. Já 40,3% dos entrevistados esperam que as vendas sejam iguais às de 2018 e 6,5% consideram que o resultado deve ser pior.

A expectativa da CDL/BH é que haja crescimento de 1,67% nas vendas de abril em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Com esse acréscimo, a movimentação para o período chega a R$ 1,65 bilhão.

“Estamos com um cenário econômico melhor do que o dos últimos anos. O processo de recuperação da economia, mesmo lento, tem contribuído para retomada do setor, que já vem apresentando resultados positivos”, afirmou o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

Tíquete médio

O tíquete médio - valor médio gasto em um estabelecimento - esperado pelos empresários para compra de cada item nesta Páscoa é de R$ 44,33.

Mesmo com o valor médio acima dos R$ 40, a maioria dos lojistas acredita que os consumidores irão desembolsar até R$ 20 para a compra dos presentes da Páscoa. Em relação à quantidade de produtos, a expectativa é de que cada consumidor adquira até três itens.

Estoque do comércio

38,3% pretendem aumentar o estoque;

47,4% pretendem manter o mesmo volume do ano passado;

14,3% pretendem diminuir o estoque.

Ovos são os preferidos

O levantamento da CDL/BH apontou também que os ovos de chocolate serão os itens mais procurados pelos consumidores na hora das compras nesta Páscoa, conforme opinião de 48,1% dos empresários.

Em seguida, vêm:

32,5% - barras de chocolate;

30,5% - os bombons/trufas;

10,4% - cestas de chocolate.

