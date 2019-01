Cerca de 200 pessoas assistem à posse do governador de Minas, Romeu Zema (Novo), de um telão instalado na Cidade Administrativa, na capital mineira. Zema foi empossado na manhã desta terça-feira (1º), em cerimônia realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Ao fim do evento no bairro Santo Agostinho (Zona Sul), o governador do Estado seguirá para a sede do governo, de onde promete despachar, para discursar.

São esperadas quatro mil pessoas.

