Casais que desejam celebrar o matrimônio em festas para até 80 convidados têm uma nova alternativa para locação em BH: o Templo Cervejeiro da Backer, que ganhou um anexo exclusivo para os chamados “mini weddings". A inauguração do ambiente, com a presença de diversos cerimonialistas da capital mineira, aconteceu em março.

Desde então, a casa oferece, além do espaço, mobília, vasilhame básico e climatização inclusos no preço. A gastronomia é outro atrativo aos pombinhos, bem como os chopes Backer – três estilos podem ser escolhidos a cada celebração. Contudo, há uma ressalva: o local é indicado apenas para a comemoração, não para a cerimônia, por não contar com estrutura para isso.

O Templo Cervejeiro, já conhecido por receber confraternizações corporativas, foi lançado em setembro de 2018. Na ocasião, foram apresentados ao público os destilados da marca, então novidade no mercado. O projeto para atender casamentos surgiu por meio de “uma demanda muito grande”, segundo a gerente de marketing, Tatiana Paro.

“O que oferecíamos para as noivas era a mesma opção de cardápio do cliente empresarial. Porém, percebemos que, por se tratar de um evento que mexe com as emoções dos participantes, merecia um menu especial”, explica.

Há ainda a possibilidade de personalização da carta, conforme o desejo e a necessidade dos noivos. Nesse caso, o chef realiza as adaptações solicitadas com um certo prazo de antecedência – nada excessivo para esse tipo de festividade. De acordo com Tatiana Paro, seis meses antes é tempo suficiente para a reserva do recinto.

A empresa possui parceria com a Doce Mariah, responsável pelos doces, bem-casados e bolo da comemoração. Dessa maneira, o pacote inclui comida, salgados, sobremesas, bebidas não alcoólicas, chope e gim tônica. Demais fornecedores – da decoração, música, convites e lembranças – devem ser contratados pelo casal.

Para o almoço, os dias da semana disponíveis para aluguel vão de terça a sábado. Após as 18h, quartas, quintas e sábados. O contrato tem duração de quatro horas e mínimo de 40 convidados.

SERVIÇO:

Templo Cervejeiro da Backer

Endereço: R. Santa Rita, 220 – Olhos D’Água, Belo Horizonte

Telefone: (31) 3228-8888 /

(31) 3288-3068

Site: www.cervejariabacker.com.br

Fan page: @CervejariaBacker

Instagram: @cervejariabacker