Num cenário em que o segmento de sedãs médios foi duramente impactado pela ascensão dos SUVs e também pela escalada de preços, apostar no nicho deixou de ser interessante para as principais marcas do mercado. Hoje, a categoria basicamente é representada por Toyota Corolla e Honda Civic, seguidos por Chevrolet Cruze e Volkswagen Jetta, mas sem grande protagonismo. A participação dos médios é de menos de 5%, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Mas para a Chery a maré está boa. A marca acaba de lançar o Arrizo 6 Pro, nova versão do sedã chinês, que estreia por R$ 134.990. O Pro se posiciona como uma evolução do Arrizo 6, modelo que é o quinto médio com melhor desempenho em 2021.

A versão é uma atualização do sedã oferecido no mercado chinês. Lá a banda toca num compasso mais acelerado do que por aqui e as reestilizações ocorrem com intervalos menores. E quando o carro muda por lá, não demora para ser atualizado na planta da CAOA, em Jacareí (SP), uma vez que os kits de montagem são enviados da China. No mercado mandarim ele é vendido como Arrizo 5 Pro, onde ganhou visual mais arrojado, mas sem mudar a base.

Por aqui, o Arrizo 5 chegou aqui em 2018, em 2020 surgiu o Arrizo 6, que é o mesmíssimo carro, mas com a traseira alongada. E agora chega o Pro, num degru acima para beliscar os médios topo de linha.

Visual

O modelo conta com novo visual frontal, com grade encorpada (com estilo Audi), assim como novos faróis e para-choques. Na traseira a lanterna também ganhou um desenho mais elegante. Há apliques que unem as peças de ponta a ponta, também com estilo inspirado nos alemães das quatro argolas.

Motor e câmbio

Sob o capô, o sedã utiliza o mesmo motor 1.5 turbo de 150 cv e 21,4 kgfm de torque. Ele é combinado com transmissão do tipo CVT, com emulador de 9 marchas. Conjunto que garante um bom comportamento diante do Honda Civic, que é equipado com motor 1.8 de 138 cv ou 1.5 turbo de 173 cv. Comparado com o líder Toyota Corolla, ele fica devendo, pois o modelo conta com motores 2.0 de 177 cv e 1.8 de 101 cv combinado com um elétrico de 76 cv.

Conteúdos

Mas a CAOA Chery quer cativar os fãs de Corolla e Civic com um pacote farto de conteúdos, o modelo é equipado quadro de instrumentos digital, multimídia de 10,25 polegadas (com conexões Android Auto e Apple CarPlay, além de câmera 360 graus), bancos revestidos em couro e ajuste elétrico (para o motorista) e ar-condicionado digital. O pacote é complementado com partida sem chave, retrovisores elétricos, freio de estacionamento eletrônico, com função Auto Hold, assim como sensor de pressão dos pneus e ponto cego.

Ele só peca pela ausência de assistentes de condução, com monitor de permanência em faixa, alerta de colisão, controle de cruzeiro adaptativo (ACC), assistente de manobra ou frenagem emergencial. Itens que já contam em modelos de segmentos inferiores.

