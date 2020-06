Depois de lançar o Arrizo 5, em 2018, a Chery volta a apostar no segmento de sedãs, como Arrizo 6, que chega para disputar mercado no segmento de médios, em que o Corolla é o grande rei da cocada preta. Mas a marca considera o Jetta como o grande rival do modelo, assim como o Virtus para o irmão Arrizo 5.

Montado na planta de Jacareí, em regime CKD (com os kits enviados da China), o sedã conta com motor 1.5 turbo de 150 cv e 21,4 mkgf de torque, além de transmissão do tipo CVT. Trata-se do mesmo conjunto que é oferecido no sedã menor. Para fazer frente aos rivais, a marca quer fisgar o consumidor pelo preço.

Em versão única (GSX), seu valor de tabela é de R$ 108.750, mas durante o período de lançamento, o modelo é oferecido por R$ 98.400, mas os executivos afirmam que será por muito pouco tempo, sem especificar o período.

Sedã?

Parece um desatino lançar um sedã médio, quando o mercado de automóveis tem se voltado para o segmento de SUV's. Mas a marca acredita que há espaço e clientela cativa de sedãs, que ela pontua como um segmento estratégico no varejo de automóveis. No entanto, não deixa de ser verdade que os sedãs médios perderam participação frente aos jipinhos, que inclusive absorveram tecnologias e refinamentos dos médios.

Atualmente, os médios correspondam a menos de 7% do mercado, mesmo assim, os executivo afirmam que 1/3 da produção da unidade de Jacareí será voltada para o modelo. Hoje, são montados cerca de 15 unidades por dia, mas a partir de 1º de julho todo efetivo da linha voltará a ativa, elevando a produção diária.

Mesmo assim, a marca acredita que o sedã médio é fundamental para ampliar sua participação de mercado, que hoje é de 1% para 1,2%. Que para 2020, em função da pandemia do Covid-19, deverá corresponder a cerca de 15 mil unidades.

Vale lembrar que a Caoa Chery oferece dois utilitários no mercado brasileiro: o Tiggo 5x e Tiggo 7, além do aventureiro Tiggo 2. Ela ainda trará o Tiggo 8, para se posicionar num degrau onde figuram as 5008 e CR-V.

Conteúdos

O pacote de conteúdos dos Arrizo 6 inclui direção elétrica, ar-condicionado digital, com saídas para o banco traseiro, multimídia (de 9 polegadas, Apple CarPlay, câmera 360 graus e espelhamento de tela para dispositivos Android), bancos em couro e partida sem chave. Ficam de fora, assistentes de condução como controle de cruzeiro ativo (ACC), que existe no rival Jetta. Ele ainda inclui faróis em LED, Rodas de liga leve

Dimensões

Grande, o sedã de 4,71 metros oferece um espaço generoso para todos ocupantes. Ele é quase 10 cm maior que o Corolla. No entanto, o destaque fica para o porta-malas com 570 litros de capacidade. Ou seja, porte, o chinês tem. Agora é ver se consegue demover a cativa freguesia dos japoneses e também do sedã da VW.