A Chery tem feito o dever de casa e ano após ano tem registrado elevação nas vendas. No entanto, é bem verdade que os resultados apresentados são mais modestos que as expectativas dos executivos. Fato é que a marca chinesa controlada pela Caoa emplacou 20.182 unidades em 2019 e o carro chefe foi o SUV compacto, Tiggo 5X, com 7.971 licenciamentos, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Lançado no fim de 2018, o jipinho foi o 16º modelo mais vendido do segmento de utilitários e, com apenas um ano de mercado, passou pela primeira plástica.

A intervenção precoce pode ter pego proprietários de surpresa, mas isso tem suas razões. O Tiggo 5X, assim como outros modelos fabricados no Brasil, recebe a parte de estamparia da China, onde é prensada. Aqui os painéis metálicos são montados. Peças plásticas como para-choques também vêm do país asiático. E quando há uma atualização por lá, imediatamente chega aqui.

Se o amigo comprou um Tiggo 5X nas últimas semanas, saiba que ele acaba de passar por atualização para a linha 2021, que o deixou mais bonitinho e adicionou novos conteúdos, como multimídia de 9 polegadas com Android Auto, Apple CarPlay e câmera de 360° na versão topo de linha

Cirurgia corretiva

As mudanças são mínimas, mas bem-vindas. Visualmente, o carrinho ganhou novos para-choques e faróis. A principal melhoria foi a remoção da “olheira” sob os faróis, que receberam um desenho com base plana. O para-choque frontal também ganhou desenho mais limpo, sem molduras.

Já a lista de conteúdos conta com nova central multimídia de nove polegadas (com Android Auto, Apple Car Play, Bluetooth, controle do ar-condicionado e das configurações das funções do veículo). A versão topo de linha, TXS, ainda passa a contar com câmera 360°. Ou seja, foi um salto qualitativo e tanto de conteúdos, principalmente no quesito conexão.

Demais conteúdos

Entre os itens de conforto, a versão topo de linha Tiggo 5X conta com partida sem chave, direção elétrica, difusor de ar para os ocupantes da segunda fileira, câmera de ré e controle de pressão e temperatura dos pneus, além de teto solar panorâmico.

O motor segue o mesmo 1.5 turbo de 150 cv e caixa de dupla embreagem. Por hora, só a versão básica teve o preço anunciado: R$ 91.990, R$ 3 mil a mais que o anterior. A versão topo de linha era oferecida na linha passada por R$ 99.990. Resta saber qual será o reajuste, pois se o preço tivesse sido mantido, a marca teria feito um carnaval para frisá-lo.