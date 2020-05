A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou no Twitter seu novo reforço para o patrulhamento das rodovias federais. Trata-se de um Chevrolet Camaro SS, apreendido durante operação contra o tráfico de drogas. Agora o muscle car foi convertido em viatura policial em Porto Alegre.

Segundo a PRF, o Camaro foi apreendido em 2017 e liberado pela justiça para uso da corporação. O carro era utilizado como batedor da quadrilha, seguindo à frente do veículo com as drogas, para reportar ações policiais à frente. Agora, o cupê será utilizado em operações especiais nas rodovias gaúchas.

O Camaro chegou ao Brasil em 2013 e é equipado com motor V8 LS2 de 6.2 litros de 406 cv e 56,7 mkgf de torque, que garantem ao cupê aceleração brutal. A conversão basicamente adicionou sirenes e iluminação de alerta, além da plotagem com as cores e emblemas da PRF.

Mas o muscle car da GM não é o único esportivo a serviço das forças policiais. Em Foz do Iguaçu (PR) um Dodge Challenger auxiliar no patrulhamento da PRF paranaense. O esportivo também foi apreendido em operações contra o tráfico. Já em Balneário Camboriú (SC), um Porsche Cayenne GTS, também apreendido pela justiça, foi convertido em viatura para a Polícia Militar e se tornou atração turística na cidade catarinense.

Com essa frota, vai ficar mais difícil fugir do "musculoso" braço da lei.