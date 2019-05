Agora vai! Depois de fazer "chupeta" Bolt EV, que deveria ter chegado no início do ano, Chevrolet confirma estreia do elétrico para outubro. Com preço estipulado em R$ 175 mil, o Bolt tem autonomia de 383 quilômetros, segundo a GM.

Sob o capô, o carrinho tem motor de 203 cv e torque 36,7 mkgf disponível a todo instante, ao contrário do motor a combustão que tem picos de rotação para potência e torque.

Números que garantem aceleração de 0 a 100 km/h em 6 segundos. Ou seja, é quase um GTI, movido a pilha. Quem disse que elétrico não tem graça?

Confira a voltinha que nos demos no Bolt, no Salão de SP!