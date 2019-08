Se você é um empreendedor de Belo Horizonte e busca mentoria para suas startups de impacto social e ambiental, fique atento! É que faltam poucos dias para o fim das inscrições para a Estação Hack na Estrada, uma iniciativa do Facebook em parceria com a Artemisia, organização sem fins lucrativos pioneira no apoio a negócios de impacto social no Brasil. Os interessados podem se inscrever no evento até a próxima segunda-feira (19), para empreendedores, e até o dia 26 de agosto para pessoas interessadas no tema e que queiram integrar a plateia do evento.

O evento itinerante, que acontecerá no próximo dia 30 de agosto, no Hilton Garden Inn, na avenida Prudente de Morais, 520, bairro Cidade Jardim, tem o objetivo de disseminar a cultura empreendedora de impacto social. Segundo a Artemisia, a iniciativa visa movimentar o ecossistema de empreendedorismo local, oferecendo para até 25 empreendedores da região atividades exclusivas que incluem mentoria individual, suporte para modelagem do pitch de negócios e feedback de especialistas. Para participar, são aceitas startups em estágio inicial - tendo pelo menos um protótipo desenvolvido - até empresas em estágio de validação ou primeiras vendas.

Maure Pessanha, diretora-executiva da Artemisia, explica que o projeto é norteado pelo objetivo de inspirar mais brasileiros a empreender com propósito social. “A cultura empreendedora tem avançado no Brasil e precisamos aproveitar esse contexto para apoiar uma nova geração de empreendedores que transformem os desafios sociais em oportunidades via produtos e serviços que possam resolver dores da população de menor renda. Nos quatro cantos do país há empreendedores interessados em transformar a realidade com inovação”, comenta.

Ainda conforme a organização, o empreendedor que mais se destacar no dia será convidado para uma vivência em São Paulo, dentro da Estação Hack – primeiro centro para inovação do Facebook no mundo –, tendo a oportunidade de conhecer startups de todo o Brasil que foram destaque das outras edições do evento. As inscrições para empreendedores ou para interessados no tema de empreendedorismo de impacto podem ser feitas clicando AQUI.

"O Facebook acredita no potencial do brasileiro e, ao levar algumas das experiências oferecidas pela Estação Hack em São Paulo a outras cidades do país, compartilhamos a essência do nosso centro de inovação que é gerar novas conexões e fortalecer o ecossistema de tecnologia e empreendedorismo local", afirma Eduardo Lopes, diretor da Estação Hack.

Aulas gratuitas de programação

Além da mentoria para empreendedores, o evento também terá aulas gratuitas de programação para até 100 jovens de 16 a 25 anos, em uma parceria com a Mastertech – organização que atua no desenvolvimento de habilidades em tecnologia. Estas aulas serão focadas na construção de conhecimento em programação e os alunos aprenderão a construir seus próprios sites.

Interessados que se encaixem na faixa etária podem fazer sua inscrição clicando AQUI.

