A Apple anunciou oficialmente o iPhone 13, durante evento na tarde desta terça-feira (14), transmitido pelo YouTube. O novo aparelho terá quatro versões: convencional, mini, Pro e Pro Max. Também foram revelados os novos modelos de iPads e do Apple Watch.

Amantes da marca no Brasil, no entanto, terão que esperar. Por enquanto, nenhum dos dispositivos tem data prevista para estreia no mercado brasileiro. Porém, no site da Apple no Brasil, já é possível ver os valores dos aparelhos no país.

Abaixo, o Hoje em Dia mostra detalhes dos novos modelos, assim como os preços de mercado. Confira:

iPhone 13 convencional

O iPhone 13 continua com visual parecido com os modelos anteriores. O noth, área na parte frontal do smartphone que abriga a câmera, ficou ligeiramente menor. Sua tela continua com 6,1 polegadas e, segundo a Apple, está 28% mais brilhante.

O aparelho também chega com a tela mais resistente e proteção contra água. O processador, batizado de A15 Bionic, é 50% mais rápido que o concorrente mais veloz, segundo a empresa, que não detalhou quem seria.

iPhone 13

A câmera ganhou melhorias. O sensor principal de 12 megapixels é capaz de captar 47% mais luz, aprimorando as imagens feitas em ambientes escuros, segundo a fabricante.

O celular estará disponível nas cores Pink, Blue, Midnight, Red e Starlight.

O preço do aparelho nos Estados Unidos começa em US$ 799. Os valores geralmente incluem descontos de planos com operadoras.

No Brasil, a previsão é que ele seja vendido por R$ 7.599.

Iphone 13 mini

O iPhone 13 mini tem as mesmas características, mas com tela de 5,4 polegadas. Ambos têm suporte à internet 5G e aos acessórios MagSafe com ímãs da empresa. Uma das novidades será que a bateria pode durar uma hora e meia a mais do que o modelo anterior.

O aparelho será vendido a partir de US$ 699 nos EUA. Os valores geralmente incluem descontos de planos com operadoras.

No Brasil, ele deve chegar por R$ 6.599.

Iphone 13 Pro e Pro Max

Esses modelos contam agora com uma tela de 120 Hz. Outro recurso novo é a opção de foto macro, em que detalhes de objetos são capturados muito de perto.

Iphone 13 Pro

A Apple também promete baterias mais duradouras, com uma hora e meia a mais no iPhone 13 Pro, em relação ao seu antecessor, e duas horas e meia a mais no iPhone 13 Pro Max, em relação ao iPhone 12 Pro Max.

As atualizações ainda vão permitir que ambos os aparelhos sejam mais capazes na gravação de vídeos. A Apple disse que o "Modo Cinemático" vai permitir a alteração do foco de uma cena mesmo após a gravação.

A versão 13 Pro será vendida a partir de US$ 999 nos EUA. No Brasil, será R$ 9.499.

Já o Pro Max começa em US$ 1.099. Essa versão chegará ao Brasil por R$ 10.499

Apple Watch Series 7

O Apple Watch 7 ganhou uma tela com bordas menores. A superfície está 20% maior do que no Apple Watch 6. Segundo a fabricante, essas mudanças permitiram mostrar 50% mais texto na tela em relação ao modelo anterior.

A bateria também melhorou, com promessa de 18 horas de duração. Segundo a empresa, uma carga de 45 minutos garante 80% de bateria.

O preço do Apple Watch Series 7 começa em US$ 399 nos EUA. Não há previsão de valores para o Brasil.

Apple Watch Series 7

Ipad tradicional

O iPad tradicional conta com um processador A13 Bionic, 20% mais veloz do que o seu antecessor. O modelo também traz uma câmera ultra wide com ângulo de visão de 122º.

O modelo será vendido a partir de US$ 329 nos EUA. No Brasil, o aparelho deve custar R$ 3.999.

Ipad tradicional

Ipad Mini

O novo visual lembra os modelos mais sofisticados da empresa. Com tela de 8,3 polegadas, a marca promete avanços de 40% em poder computacional e de 80% em desempenho gráfico. Ele vai custar a partir de US$ 499 nos EUA e R$ 6.199 quando estiver disponível no Brasil.

Ipad Mini

