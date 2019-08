A Activision anunciou, durante a feira Gamescom 2019, que abrirá um teste da versão Alfa de “Call of Duty: Modern Warfare” entre amanhã (23) e domingo (25). O teste é aberto para qualquer jogador que tenha um PS4, sem a necessidade de ter aderido à pré-venda do jogo e nem mesmo ser assinante do serviço PS Plus. Estarão disponíveis no teste cinco mapas do modo 2v2 (em que duas duplas se enfrentam).

O teste servirá para que os produtores possam saber como os servidores do game se comportaram com um grande volume de usuários simultâneos. “Call of Duty: Modern Warfare” resgata a série paralela que levou a franquia para cenários de guerra atuais.

Além do modo multiplayer, o game também contará com modo campanha. Seu lançamento está previsto para 25 de outubro, com versões para PC, PS4 e Xbox One. Preços variam de R$ 199 a R$ 349.

