Muitos donos de celulares com sistema operacional iOS, dos aparelhos iPhone, informaram ter tido problemas para acessar aplicativos como Nubank e Spotify na manhã desta sexta-feira (10).

Os termos Nubank e iPhone estão entre os mais comentados no Twitter. Pela plataforma, usuários reclamaram da impossibilidade de utilizar os apps.

A conta do Nubank confirmou uma oscilação no sistema, que, segundo eles, não se restringiu ao Brasil e que já foi corrigida.

“Na manhã de hoje, diversos aplicativos no Brasil e no mundo enfrentaram o mesmo problema técnico, que já foi solucionado”. A empresa lamentou o “inconveniente” e garantiu que nenhum cliente será prejudicado.

Problema com app do Nu em iOS resolvido ✅



Na manhã de hoje, diversos aplicativos no Brasil e no mundo começaram a enfrentar uma mesma falha que impossibilitava a utilização deles.



Já está resolvido com o nosso app e você já pode voltar a usá-lo normalmente, ok?