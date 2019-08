Não há como negar que os smartphones agregaram incontáveis funções ao nosso cotidiano. Mas às vezes elas acabam tropeçando uma na outra, o que pode se tornar um problema sério. No trânsito, aplicativos de navegação se tornaram fundamentais, assim como os serviços de streaming, que permitem ouvir milhares de músicas sem carregar, fitas, CDs, pen drives ou entupir a memória do telefone.

No entanto, o uso do telefone para reproduzir música pode prejudicar a navegação, vez que sempre que é preciso trocar uma faixa, é preciso sair da tela. E isso pode fazer com que o motorista perca a rota ou se distraia ao volante, o que é muito grave.

Para facilitar a vida do motorista, no ano passado o Waze incorporou a função Waze Audio Player, que permite controlar as faixas de aplicativos como o Spotify, sem mudar de tela. Agora o YouTube Music também passa a contar com o recurso.

Na tela central

A ferramenta é bastante prática para motoristas que utilizam seus smartphones conectados à central multimídia via Android Auto ou Apple CarPlay.

Para ativar o serviço, o caminho é exatamente igual ao do Spotify. Basta fazer o download do YouTube Music e escolher entre os planos gratuito ou pago (R$ 16,90). Em seguida, abra o Waze e clique no ícone em forma de nota musical para conectar os aplicativos.

Segundo o Waze, desde o ano passado seus usuários rodaram mais de 11 bilhões de quilômetros ouvindo suas músicas, sem precisar sair da navegação.



Leia também:

Teste alfa de 'Call of Duty' no final de semana

R2-D2 em fascículos