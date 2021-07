Um adolescente de 15 anos morreu atropelado por um caminhão, na cidade de Paracatu, na região Noroeste do estado. O acidente aconteceu na tarde de sábado, quando o jovem tentou cortar o caminhão pela direita, no momento em que o veículo dobrava uma esquina.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu ao chamado, o motorista do caminhão, de 54 anos, trafegava pela Rua Maria Monteiro e sinalizou para converter à direita na Rua Lourival Araújo Caldas. Nesse momento, o adolescente tentou ultrapassar o veículo com uma bicicleta motorizada.

O motorista do caminhão informou à PM que sinalizou para fazer a conversão, mas não viu que vinha o ciclista pela direita. Durante a manobra ele percebeu que a roda tinha passado sobre algum obstáculo e decidiu parar para ver. As rodas traseiras do veículo passaram por cima do corpo do jovem, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Câmera de circuito interno, de um imóvel próximo, registrou o momento do acidente. O corpo foi enviado para o IML da cidade.

O motorista fez teste do bafômetro, que constatou que não tinha feito consumo de álcool. Ele foi encaminhado à delegacia de Paracatu para prestar depoimento