De olho nas eleições de 2020, o Cidadania realiza neste sábado (24) um congresso tanto para reforçar o nome do deputado estadual João Vítor Xavier como provável candidato do partido (antigo PPS) à Prefeitura de Belo Horizonte quanto articular uma chapa forte para as 41 cadeiras que estarão em disputa na Câmara Municipa, onde ocorre o evento.

Centenas de moradores das nove regionais de BH - a maioria interessados em concorrer ao Legislativo - se inscreveram para o congresso. Do encontro, sairá a composição do diretório municipal.

"Partido se faz assim: com a participação de todos" , discursou João Vítor Xavier, que este ano trocou o PSDB pelo Cidadania. O deputado é a maior liderança da legenda no Estado.

João Vítor aproveitou a presença dos militantes para reforçar a importância de uma chapa forte no Legislativo, o que também o ajuda em sua campanha à Prefeitura, caso seu nome seja referendado pela sigla.