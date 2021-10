Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, irá receber o novo hospital da Unimed. Com inauguração prevista para 2023, a unidade funcionará na avenida Babita Camargos, onde hoje está localizado o Centro de Promoção da Saúde, e terá um investimento de aproximadamente R$ 200 milhões.

O projeto terá início neste mês e o início das obras está previsto para o 1º semestre de 2022. A previsão é que o novo hospital, que contará com 360 leitos, seja inaugurado em 2023.

Segundo o diretor-presidente da Unimed-BH, Samuel Flam, a escolha por Contagem foi definida por ser uma região estratégica e um importante polo industrial para o Estado. “Estamos priorizando o município por ser uma área de fácil acesso aos nossos clientes e de outros municípios do entorno. Tudo isso contribuirá para facilitar a mobilidade das pessoas, reduzindo a busca por outros polos de saúde e trazendo mais agilidade ao atendimento aos nossos mais de 250 mil clientes da região”, reforçou.

Covid

O Hospital será a primeira grande unidade hospitalar privada em Contagem, e também a primeira estrutura médica do grupo construída após a pandemia. Dessa forma, conforme a cooperativa, será implantado seguindo as especificidades para oferta de atendimento seguro aos clientes com sintomas respiratórios, além de oferecer outras diversas especialidades médicas. Estão previstos leitos de internação, leitos de Unidade de Terapia Intensiva, Pronto Atendimento 24 horas, bloco cirúrgico, além de um Centro de Imagem e Laboratório de análises clínicas. O serviço contará ainda com setor dedicado a cirurgias ambulatoriais e Hospital-Dia.

Emprego

A expectativa é que a nova unidade tenha 650 médicos cooperados e gere 1,5 mil empregos diretos e 1,4 mil indiretos, além de investimentos em programas socioculturais na região. “Por meio do incentivo de mais de 5.200 mil médicos cooperados e colaboradores via Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Programa Sociocultural da Unimed-BH patrocina diversos projetos em Belo Horizonte e Betim, voltados para formação de jovens e crianças, formação de professores e atividades culturais gratuitas. Nosso objetivo é promover cada vez mais iniciativas em Contagem, ampliando as nossas ações de responsabilidade social”, completa Samuel Flam.

