Dezenove cidades mineiras, incluindo Belo Horizonte, promovem plantões de atendimento ao eleitor neste sábado (31). Os atendimentos serão feitos em 24 locais de atendimento da Justiça Eleitoral no Estado.

Eleitores de cidades que estão passando pela revisão biométrica obrigatória, como Ribeirão das Neves, Vespasiano e Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem utilizar o plantão para fazer a biometria antes do final do prazo, que varia entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020. Já os eleitores de localidades em que a biometria ainda não é obrigatória terão, em alguns municípios, a oportunidade de se antecipar para fazer o recadastramento enquanto o atendimento está tranquilo, sem filas.

Belo Horizonte terá quatro locais de atendimento funcionando, somente no sábado (31). As Centrais de Atendimento ao Eleitor dos bairros Lourdes, Barreiro de Baixo e Venda Nova estarão abertas das 8h às 17h. Na Associação do Bairro Buritis, está instalado um posto itinerante, que funciona entre 9h e 16h.

Os atendimentos podem ser por ordem de chegada ou agendados, de acordo com cada município. O agendamento pode ser feito no site do TRE-MG ou pelo Disque-Eleitor (148). Verifique na tabela (formato PDF) o endereço, horário, funcionamento e tipo de atendimento nos 23 locais.

