Uma pesquisa revela a intenção de hábitos da população brasileira quando o risco da Covid-19 estiver controlado. Com o fim das restrições impostas pela pandemia, os brasileiros ficarão mais propensos a ir aos cinemas (57%), frequentar bares e restaurantes (65%) e fazer compras em lojas físicas (40%). De acordo com a pesquisa, feita com duas mil pessoas, 79%, 65% e 60%, respectivamente, deixaram de realizar essas atividades desde o início da pandemia.

A pesquisa, realizada pela Bain & Company - uma consultoria americana -, mostra um alento para o setor de viagem e turismo. Quase 40% dos brasileiros pretendem viajar de avião e se hospedar em um hotel. Para pouco mais da metade dessas pessoas, isso ocorrerá dentro de poucos meses.

O levantamento também revela que a forma com que os brasileiros gastam teve grandes alterações. O foco esteve em supermercado, delivery e saúde, mas o estudo apontou que há uma demanda reprimida por várias categorias que os consumidores esperam gastar mais no futuro, principalmente em viagens, comida, bebida e beleza.

De acordo com o estudo, as áreas de consumo que terão impacto no pós-pandemia:

Alimentação - os consumidores aumentaram nas refeições em casa e reduziram a ida aos restaurantes, em uma comparação com períodos anteriores à Covid-19. Embora a comida caseira tenha vindo para ficar, espera-se que os gastos em restaurantes aumentem quando a pandemia passar, chegando a níveis mais altos que o pré-pandemia.

Consumo de Álcool - o consumo caiu durante a pandemia, especialmente fora de casa. No entanto, o consumo de álcool em restaurantes e bares deverá aumentar em 30% após a Covid.

Beleza - gastos com produtos e serviços de beleza diminuíram com a Covid, mas espera-se que os gastos com produtos de beleza em casa e serviços de beleza aumentem em cerca de 20%.

Entretenimento - 72% dos brasileiros aumentaram o tempo gasto em serviços de streaming e 78% aumentaram o tempo gasto em mídias sociais - uma tendência que deve se manter.

Embora o estudo projete as atividades que o brasileiro mais quer fazer assim que a pandemia estiver controlada, a situação financeira pode ser um dificultador, uma vez que a renda do brasileiro foi mais impactada do que a de outras economias. No Brasil, o número de pessoas que guardaram menos dinheiro foi 28% maior do que o de entrevistados que pouparam mais. Nos Estados Unidos, por sua vez, o número de pessoas que guardaram mais ou muito mais dinheiro foi 16% maior.