A Band programou para a noite desta quarta-feira, 28, às 22h45, a exibição do filme Cinquenta Tons de Cinza, em sua faixa Cine Clube.



Filme é baseado no primeiro romance da saga escrita pela britânica E.L James, contando a história do relacionamento entre o rico empresário Christian Grey (Jamie Dornan) e a universitária Anastasia Steele (Dakota Johnson). Eles vivem uma complicada relação de sadomasoquismo, com cenas que descrevem o uso de chicotes e servidão sexual.



Direção de Sam Taylor-Johnson.



