Claudia Leitte usou as redes sociais neste domingo, dua 2, para anunciar uma pausa nos shows para a chegada da filha. A cantora está no sétimo mês de gestação. A declaração foi feita no perfil oficial da artista no Instagram, após ela se apresentar no San Island Weekend, em Trancoso, na Bahia.



Claudia Leitte lembrou que, antes de Bela, engravidou, mas perdeu o bebê. "Engravidei pela primeira vez no ano passado em agosto. Havia sonhado com minha bebezinha. Mal pude conter a felicidade. Mas ainda não era Bela. Dessas coisas de Deus que a gente só entende depois. O show continuou", escreveu.



A cantora agradeceu aos fãs pelo apoio naquele momento e disse que recebeu muito carinho, apesar dos "pensamentos inoportunos" que tinha. "Então, no tempo Dele, aconteceu de novo. 'Deus não joga dados'. Bela significa 'prometida do Senhor'. Minha bebê nem bem chegou e já me deu uma nova consciência. Agora é hora de agradecer, fechar as cortinas desta tour e grudar nos meus outros três amores", afirmou.



A cantora é casada com Marcio Pedreira e tem mais dois filhos com ele, Davi e Rafael. Claudia Leitte também falou sobre o projeto This Is My Carnaval, que começou em 1º de junho de 2018. A música foi lançada por ela durante o carnaval do ano passado. "Queríamos um carnaval chic, preservando o aspecto lúdico, sem deixar de lado a vibe descompromissada e brejeira das nossas raízes. Axé music na veia, trio elétrico", concluiu.