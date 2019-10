Esqueça aquela imagem clássica de piscinas de adulto e infantil, um único toboágua e uma lanchonete tímida para a pausa na diversão dos pequenos. Localizado no bairro Santa Branca, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, o Clube CeLP é um verdadeiro centro de lazer com estrutura pra lá de completa voltada para toda a família.

Com localização privilegiada - a quatro quarteirões da avenida Pedro I, importante via da capital -, o espaço tem nada menos que sete piscinas, incluindo toboáguas e tobogãs, quadras de vôlei, poliesportiva, de futsal e três de peteca, além de campo de futebol society e salão de jogos. Para completar a megaestrutura, o empreendimento, que passou, recentemente, por uma grande reforma, conta com uma área completa de gastronomia com restaurante e lanchonete, quiosques de picolé, espetinho e açaí, pizzaria e até uma loja de doces.

A área verde preservada tem mais de 10 mil m² e brinda o visitante com dois lagos com pedalinhos, nascentes e mais de 500 árvores, mirantes e animais como patos, marrecos, gansos, peixes e cisnes.

"Nossa gestão é focada na qualidade e na inovação, buscando, a cada dia, investir em melhorias para assegurar qualidade em todos os serviços e no atendimento prestado, nos tornando, assim, o melhor complexo aquático infantil, ecológico e esportivo da região", afirma a supervisora-geral do centro de lazer, Karine Nunes.

Para usufruir da estrutura, uma das mais completas de Belo Horizonte, é preciso se associar ao centro de lazer. Usuários, que pagam uma taxa de adesão e mensalidade, têm direito a levar convidados ao clube, às quintas-feiras, das 8h às 23h, e às terças, quartas, sextas, sábados e domingos, das 8h às 18h - horários de funcionamento do local. O Clube CeLP também tem convênios com empresas e associações.

Dentre os atrativos estão piscinas, toboáguas, tobogã, brinquedos infantis, restaurantes e até salão de beleza

Para crianças e adultos

Para a criançada, dentre os diferenciais estão mesas de pingue-pongue e totó e um air hóquei kids - esporte em que dois jogadores rebatem um disco que flutua sobre uma camada de ar frio. Também estão disponíveis para uso local quatro motos elétricas (para crianças de até 6 anos), um playground completo e espaço kids com cinco brinquedos infláveis (para crianças de até 11 anos).

Para os adultos, a estrutura inclui saunas masculinas e femininas, seca e a vapor, sala de repouso, lojas de conveniência com materiais esportivos e moda clube e até um salão de beleza.

SERVIÇO:

Clube CeLP

Endereço: Rua Monte Cassino, 600 - bairro Santa Branca - Belo Horizonte/MG

Telefone: (31) 3441-0623

Horário de funcionamento: às quintas-feiras, das 8h às 23h, às terças, quartas, sextas-feiras, sábados e domingos, das 8h às 18h

Site: clubecelp.com.br

Instagram: @clubecelp_