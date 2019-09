A Coca-Cola está com processo seletivo aberto para contratar funcionários temporários para Belo Horizonte e mais oito cidades mineiras. São elas: Betim, Divinópolis, Ipatinga, João Monlevade, Juiz de Fora, Lavras, Mariana e Três Corações. No país, há postos também nas cidades de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.



As oportunidades são para trabalhar somente até dezembro, período em que a empresa adere ao Plano Verão FEMSA, para aumentar a produção, distribuição e venda de produtos na alta temporada. Em Minas, são dez cargos disponíveis: ajudante de entregas, ajudante operacional, motorista de caminhão, auxiliar de motorista, auxiliar de remessa, conferente, operador de empilhadeira, arrumador de palete, promotor e vendedor.



No início do processo haviam 90 vagas disponíveis, mas algumas já foram preenchidas. Para participar da seleção é preciso ter o ensino fundamental completo, além de apresentar os documentos exigidos e ter as habilidades específicas para cada cargo.



Seleção



Os interessados devem cadastrar os currículos no site www.contratando.com.br e informar o código 48320, para que sejam direcionados para as vagas abertas na Coca-Cola FEMSA. O processo seletivo inclui avaliação de currículo, testes e entrevistas com a equipe da Gi Group Brasil, multinacional italiana de Recursos Humanos, e gestores da própria Coca-Cola.



A remuneração para cada cargo não foi divulgada, mas a empresa informou que o salário é compatível com o mercado de trabalho. Além de carteira assinada, o selecionado terá direito a vale-transporte, refeição no local ou vale-refeição.

