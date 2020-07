Aventado, na última sexta-feira (3), como possível novo ministro da Educação, o secretário da mesma pasta no Paraná, Renato Feder, recusou o convite do presidente Jair Bolsonaro para o cargo.

Por meio das redes sociais, o professor, que é também diretor de escola, empresário e administrador, afirmou, neste domingo (5), que segue somente com o projeto no Estado do Sul do país. "Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro, por quem tenho grande apreço, mas declino do convite recebido", escreveu.

Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro, por quem tenho grande apreço, mas declino do convite recebido. Sigo com o projeto no Paraná, desejo sorte ao presidente e uma boa gestão no Ministério da Educação. — Renato Feder (@ProfRenatoFeder) July 5, 2020

Feder contou, ainda, que recebeu o convite, pelo qual se diz honrado, por meio de uma ligação de Bolsonaro recebida na última quinta-feira (2). Segundo o secretário de Educação do Paraná, a proposta do presidente da República "coroa o bom trabalho feito por 90 mil profissionais de Educação do Paraná".

Desde a saída de Abraham Weintraub, em 18 de junho, o nome de Feder vinha sendo cogitado para o cargo. Antes dele, porém, assumiu Carlos Alberto Decotelli, que não chegou a tomar posse e pediu demissão na última terça-feira (30), cinco dias depois da nomeação ter sido publicada no Diário Oficial da União.