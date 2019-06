O consultor empresarial e colunista do Hoje em Dia Cristiano Lopes apresentou para um grupo de empresários e profissionais de vendas, nesta segunda-feira (3), quais foram os dez melhores momentos da edição 2019 do "Retail's Big Show da NRF – National Retail Federation", que aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos. Na palestra “Highlights NFR 2019”, o especialista mostrou que as empresas de varejo devem estar preparadas para apresentar as melhores experiências aos clientes, tanto no universo físico, quanto no on-line.

Mas o que os CEO’s das principais empresas de varejo do mundo, como Best Buy, Macys, Kroger, Lowes, Target e Alibaba levaram ao público da NRF em relação às tendências do varejo? Lopes listou algumas delas.

A Kroger, maior rede de supermercados dos Estados Unidos, mostrou no grande evento que o cliente não distingue entre o real e o virtual, ele quer apenas comprar. É a experiência que vai fazer a diferença no momento da escolha. Ou seja, o sorriso do vendedor, a tecnologia agregada ao produto ou à entrega e a inovação na publicidade são itens que devem ser colocados como prioridade pela empresa varejista.

Outro ponto importante apresentado pelo palestrante é a importância de se estar preparado para mudanças - informação colocada pela marca de roupas Levi's durante o evento novaiorquino. “Muito tem se falado sobre o termo v.u.c.a., que mostra que hoje temos um mercado volátil, incerto, complexo e ambíguo. A única certeza que temos é que o mercado vai mudar e todos têm de estar preparados para isso, sem medo da mudança”, explicou Lopes.

Segundo o especialista, a BJ's (rede de clubes de armazém) mostrou na NRF que a melhor estratégia para o mercado, no momento, é atuar em um modelo híbrido. Ou seja, oferecendo boas experiências para o consumidor, tanto nas lojas físicas, quanto nas on-line.

Uma das melhores formas de trabalhar esse hibridismo é pelo Bopis (buy on-line, pickup in store), ou seja, pelo método em que o consumidor compra por ferramentas virtuais, mas busca o produto na loja – fazendo com que ele seja tentado a comprar algum outro item ao entrar no espaço. Essa foi uma das principais estratégias de negócios colocadas pela Target, tradicional rede de lojas de varejo norte-americana.

Mas uma das lições mais importantes colocadas por Lopes foi colocada pela Lowe's, gigante do material de construção nos Estados Unidos: é preciso ser disciplinado nas questões básicas, não elaborando planos mirabolantes antes de fazer o básico de forma bem feita. É preciso criar experiências mais simples e ágeis para o consumidor.