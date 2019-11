O comércio em Belo Horizonte poderá funcionar na próxima sexta-feira (15), Dia Proclamação da República, feriado nacional.



Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), o lojista que optar por abrir durante o feriado, deverá, porém, observar as regras, estabelecidas pela convenção coletiva da categoria.

Lojas poderão funcionar normalmente na capital

Confira as normas:



- jornada de oito horas, com mínimo de uma hora de intervalo;

- jornada de hora extra com direito ao adicional de 70%;

- uma folga compensatória a ser concedida no prazo de até 60 dias após o respectivo mês do feriado, desde que não recaia em feriado ou repouso semanal remunerado;

- decorrido o prazo de até 60 dias, se o empregador não tiver concedido a folga, o empregado fará jus ao recebimento de horas extras, pagas com o adicional de 70% sobre o valor do salário-hora normal;

- as empresas deverão fornecer, ao empregado, vale-transporte para o trabalho no respectivo feriado.

Ainda de acordo com a CDL, as regras se aplicam à categoria do comércio lojista da capital. Já as categorias de comércio atacadista, atacadista e varejista de gêneros alimentícios, atacadista de tecidos vestuário e armarinho, varejista de maquinismos, ferragens, tintas e material de construção e automóveis e acessórios não são abrangidas pela convenção.