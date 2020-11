Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), o desembargador Alexandre Victor de Carvalho concedeu entrevista coletiva neste domingo (15), após cinco horas do andamento das votações no Estado.

De acordo com ele, a manhã em Belo Horizonte e nas demais cidades foi bastante tranquila e com ocorrências que não fogem da normalidade.

"Não houve maiores percalços. Estamos satisfeitos com o que até agora tomamos conhecimento nas seções eleitorais. Foram 59 ocorrências, com 13 prisões. Referem-se, em geral, aos crimes eleitorais (boca de urna, transporte irregular) e uma ou outra infração penal (lesão corporal, disparo de arma de fogo em via pública,etc.). Mas não tivemos ocorrências graves", destacou o presidente do TRE-MG.

Até o presente momento, 161 urnas foram substituídas em Minas Gerais, sendo 19 em Belo Horizonte, por razões técnicas.

Aplicativo com instabilidade

Sobre a instabilidade apresentada pelo aplicativo 'e-Título', apontada por muitas pessoas nas redes sociais, o desembargador explicou que foge da alçada do Tribunal Regional mineiro.

"Muita gente está tentando acessar o aplicativo e não está conseguindo. O 'E-título' é de responsabilidade da tecnologia e informação (TI) do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Os técnicos já foram avisados, já estão trabalhando para normalizar esta questão do acesso eletrônico. O TRE de Minas não pode fazer nada em relação a isso", explicou.