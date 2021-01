A McLaren acaba de lançar o Sabre, modelo com apenas 15 unidades e exclusivo para o mercado norte-americano. A primeira unidade será entregue pela loja da marca na milionária Beverly Hills.

O Sabre foi desenvolvido pela divisão de projetos especiais MSO, mas com participação direta dos seletos compradores. O desenho se destaca pela cadência acentuada da traseira, que conta com barbatana central e aerofólio integrado à carroceria.

Apesar de ser um carro com design totalmente focado na aerodinâmica, ele tem formas bem mais agradáveis que as do Senna e também do futurista Speedtail.

Segundo a McLaren, cada comprador foi levado para um campo de provas, na Califórnia, em que foi possível testar um protótipo.

Ao final do teste, cada um participou de videoconferência com o time de engenharia da McLaren em Woking, na Inglaterra. Assim, cada cliente pôde ajustar o carro à própria maneira.

Motor

O Sabre é equipado com o conhecido V8 biturbo 3.8 da marca. No entanto, a unidade, que tem diferentes ajustes de potência, foi calibrada para entregar nada menos de 835 cv. O torque é de 81.5 mkgf, o que garante aceleração espantosa a esse McLaren.

Papo de vendedor

Segundo a marca, o Sabre é o McLaren de dois lugares mais rápido já criado. Ele acelera a até 349 km/h. Mais rápido inclusive que o Senna e o P1.

No entanto, é bem menos que o lendário F1, que estica a até 384 km/h. Mas a grande diferença é que o F1 tinha três assentos e não dois como nos Maccas que chegaram depois dele. Sacou a lorota?

Com conversa mole ou não, o Sabre é um dos carros mais exclusivos da marca. O grande barato é que ele foi desenhado e afinado de acordo com as vontades de cada um dos compradores. Assim, cada Sabre é um carro único.

A marca não informou o preço de cada unidade. Mas tem coisas que a gente nem precisa saber, para não ficar deprimido. É ou não é?