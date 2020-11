Quem já dirigiu um Mini Cooper S sabe o quão divertido é o carrinho britânico. De capota arriada ele é ainda mais legal. Agora a marca traz para o Brasil a edição Cabrio Sidewalk, com tiragem de apenas dez unidades. Com preço de R$ 249.990, trata-se da conhecida versão conversível, mas com acabamento exclusivo. Entre os itens especiais da edição estão o teto em tecido MIini Yours Softtop Sidewalk, que tem acabamento diferenciado. Segundo a marca, o teto pode ser recolhido em apenas 18 segundos.

“O Mini Cabrio Sidewalk é um modelo de estilo único e expressivo no meio urbano. Este carro oferece uma sensação exclusiva de liberdade e diversão na estrada para aqueles que gostam de dirigir com a capota aberta. O design e o conforto são referências no segmento de conversíveis. E o modelo ainda conta com uma ampla lista de tecnologias embarcadas e uma vasta gama de equipamentos de série que proporcionam maior comodidade tanto ao condutor quanto aos passageiros”, comenta Rodrigo Novello, diretor de vendas e marketing da MINI Brasil.

Outra exclusividade da edição são as rodas de liga leve aro 17, batizadas de Scissor Spoke. A versão ainda conta com a inscrição da série na soleira das portas e outros itens que a diferenciam das demais opções do Cooper Cabrio.

A pintura também é única, que a Mini chama de Deep Laguna. Trata-se de uma tonalidade de azul, acompanhada de listras no capô, que acentuam a esportividade do carrinho. Ele ainda ganhou novos faróis adaptativos em LED, assim como luzes auxiliares com a mesma tecnologia.

Motor e câmbio

Debaixo do capô a edição não oferece novidades. Ele é equipado com o motor 2.0 turbo de 192 cv e 28 mkgf de torque, conectado à transmissão automática de sete marchas e dupla embreagem, Steptronic.

O carrinho anda forte, uma vez que todo seu torque está disponível abaixo dos 1.500 rpm, o que lhe garante vigor em praticamente qualquer condição. As trocas da transmissão são imediatas, pois há sempre uma marcha pré-engatada. Tudo isso se resume numa aceleração de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos e máxima de 230 km/h.