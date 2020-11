A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) vai ter uma renovação de 58,5% no quadro de vereadores nos próximos quatro anos. Ao todo, serão 24 novos representantes do poder Legislativo.

Dos 41 parlamentares da capital mineira, 37 tentaram a reeleição, sendo que apenas 17 conseguiram votos suficientes para a próxima legislatura.

A mais votada do pleito foi a professora Duda Salabert (PDT), que bateu recorde histórico ao conseguir 37.613 votos. Ela foi seguida por Nikolas Ferreira (PRTB), que foi aprovado por 29.3888 eleitores.

O partido que teve melhor desempenho no pleito foi o PSD, do prefeito reeleito Alexandre Kalil, que elegeu seis vereadores. O PP e o Novo, do governador Romeu Zema, aparecem em seguida com quatro e três representantes, respectivamente.

Por outro lado, tradicionais forças do cenário político nacional, como o PT e PSDB não deslancharam na disputa. Os petistas elegeram dois nomes, enquanto os tucanos conseguiram eleger apenas Henrique Braga.

Frustração

Dos atuais vereadores de Belo Horizonte, quatro não tentaram a reeleição: Dr. Bernardo Ramos (Novo), Fernando Borja (Avante), Orlei (PSD) e Ronaldo Batista (PSC), que está com o mandato suspenso, enquanto é investigado por homicídio.

Ao abrir mão de concorrer a um novo mandato, Borja apoiou sua esposa, Flávia Borja (Avante), que foi eleita com 5.587 votos.

Por outro lado, nomes conhecidos da política belo-horizontina, como os petistas Pedro Patrus e Arnaldo Godoy, além de Preto (Democratas), que já exerceram vários mandatos na Casa, não conseguiram votos suficientes para mais uma legislatura.

Os vereadores que não conseguiram se reeleger são: Arnaldo Godoy (PT), Autair Gomes (PSD), Carlos Henrique (PTB), Catatau do Povo (PSD), César Gordin (Pros), Cida Falabella (Psol), Coronel Piccinini (PSD), Dimas da Ambulância (PSC), Dr. Nilton (PSD), Edmar Branco (PSB) , Eduardo da Ambulância (PSC) , Elvis Côrtes (PSD), Flávio dos Santos (PSC), Gilson Reis (PCdoB), Jair Di Gregório (PSD), Maninho Félix (PSD) ,Pedrão do Depósito (Cidadania), Pedro Bueno (Cidadania), Pedro Patrus (PT), Preto (Democratas).

Confira a lista de vereadores eleitos em Belo Horizonte:

Avante

Juninho Los Hermanos

Flávia Borja

Claudiney Dulim

Cidadania

Dr. Célio Fróis

Marilda Portela

DEM

Álvaro Damião

MDB

Reinaldo Gomes

PP

Professora Marli

Rubão

Wilsinho da Tabu

José Ferreira Projeto Ajudai

PROS

Wesley Autoescola

Novo

Marcela Trópia

Fernando Pereira Altoé

Braulio Lara

PRTB

Nikolas Ferreira

PDT

Duda Salabert

Bruno Miranda

Miltinho CGE

PL

Walter Tosta

PSC

Marcos Crispim

PSD

Fernando Luiz

Irlan Melo

Helinho da Farmácia

Cláudio do Mundo Novo

Bim da Ambulância

Ramon Bibiano

PSOL

Iza Lourenço

Bella Gonçalves

PSL

Léo Burguês

PTC

Professor Juliano Lopes

PTB

Ciro Pereira

PSDB

Henrique Braga

PMN

Rogério Alckmin

Republicanos

Jorge Santos

Podemos

Nely Aquino

PT

Macaé Evaristo

Sônia Lasnky da Coletiva

Patriota

Gabriel

Wanderley Porto