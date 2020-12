Com seus canais virtuais – como o Cemig Atende – fora do ar desde a última sexta-feira (25), dia de Natal, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) orienta os consumidores do Estado a usarem, em caso de necessidade, o número de telefone 116, para fazerem contato com a companhia.

Em nota divulgada na noite deste sábado, a Cemig informou ter identificado “um comportamento anômalo na rede interna, com características de um ataque malicioso em ransomware” (que seria um tipo de software que infecta determinado computador e exibe mensagens exigindo pagamento para fazer o sistema voltar ao normal).

A companhia ressaltou, no entanto, que a “operação do sistema elétrico e as principais bases de dados (clientes, faturamento, atendimento e gestão empresarial) não foram comprometidas”.

Leia a íntegra da nota divulgada pela Cemig:

Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2020

A Cemig informa que no dia 25 de dezembro de 2020 foi detectado pelo SOC (núcleo de operação de segurança) um comportamento anômalo na rede interna, com características de um ataque malicioso de ransomware.

Imediatamente foram acionadas as equipes responsáveis para a correta detecção do ataque e subsequente adoção das medidas de contenção.

Menos de 10% dos servidores na plataforma Windows/Microsoft Hyper-V tiveram seu conteúdo criptografado. Estações de trabalho também foram parcialmente comprometidas e estão em processo de verificação.

Importante destacar que, graças à ação rápida e eficaz de contenção realizada pela Cemig, a operação do sistema elétrico e as principais bases de dados (clientes, faturamento, atendimento e gestão empresarial) não foram comprometidas, garantindo, assim, a prestação de serviços aos nossos clientes.

Estão em curso diversas ações para identificação da origem e consolidação da contenção para a recuperação gradual dos ambientes comprometidos.

Ressaltamos que não fomos contatados por qualquer suposto autor do ataque, que não houve vazamento de dados dos clientes e que as autoridades competentes já foram notificadas e estão atuando no caso.

Caso necessitem solicitar algum serviço, orientamos os clientes a ligarem para o número 116. Os outros meios de comunicação serão restabelecidos tão logo a Cemig se certifique do restabelecimento da segurança dos ambientes comprometidos.

CEMIG- Companhia Energética de Minas Gerais