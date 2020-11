Diagnosticada com Covid-19 no último sábado (14), a candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, Áurea Carolina (Psol), segue em recuperação da doença e crê na ida ao segundo turno do pleito.

Em comunicado enviado pela assessoria de comunicação da campanha, a parlamentar continua em isolamento, com sintomas leve da doença. Em razão do diagnóstico, Áurea não votou neste domingo (15).

No texto, o staff da candidata afirma ainda que a deputada está confiante na ida ao segundo turno, observando a repercussão de sua candidatura nas redes sociais.

Na pesquisa Ibope, divulgada no sábado (14), Áurea Carolina aparece na terceira colocação, com 6% das intenções de voto, atrás de João Vitor Xavier (Cidadania) e Alexandre Kalil (PSD).

No levantamento realizado pelo Datafolha, a postulante à prefeitura pelo Psol também aparece na terceira colocação, com os mesmos 6%, empatada com Bruno Engler (PRTB).

A assessoria de Áurea informou que a deputada fará pronunciamento logo após a apuração e, em seguida, vai participar de uma entrevista coletiva virtual.