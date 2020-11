A senadora Kátia Abreu (PP-TO) está internada desde sábado no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, para a realização de exames. Segundo a assessoria do hospital não há autorização para divulgar o quadro de saúde da senadora e não há previsão de boletins médicos para hoje. No último dia 17, ela confirmou em sua conta do Twitter que testou positivo para covid-19.