Quem chegar a Carmo do Cajuru, na região Centro-Oeste de Minas, na tarde desta segunda-feira (30), vai encontrar grandes filas nas portas das duas únicas lotéricas da cidade. O otimismo toma conta do município com cerca de 20 mil habitantes nesta época do ano porque duas apostas feitas lá foram vencedoras da Mega da Virada – uma em 2012 e outra em 2017.

“O pessoal aqui fica na maior ânsia de ganhar, especialmente depois que tivemos uma aposta ganhadora pela segunda vez. Hoje, a fila na porta da lotérica estava enorme”, contou Luiz Sobrinho, que trabalha na Rádio Cajuru FM.

Em 2012, a aposta vencedora saiu para uma família que havia feito um bolão. Os parentes dividiram um prêmio de R$ 35,5 milhões e continuaram na cidade, seguindo com suas profissões, de acordo com Sobrinho.

Já a aposta de 2017 foi premiada com R$ 17 milhões e a identidade do vencedor permaneceu em sigilo entre os moradores. “Tem gente que fala que o prêmio saiu para um viajante, alguém de outra cidade. Mas é possível que o próprio vencedor esteja na cidade e ouvindo esses comentários”, conta o radialista, que afirmou ajudar os outros caso seja vencedor. “É o melhor jeito de gastar o dinheiro”.

A atendente de padaria Natiele Silva ainda não teve coragem para enfrentar a fila da lotérica. Mas garante que deve fazer a “fezinha” até amanhã. “Assim que o povo vê pessoas ganhando, corre para jogar também. Tá todo mundo com esperança”, diz Natiele, que não faz planos antes da hora. “Depois, se ganhar, eu penso no que fazer com o dinheiro”.

Quem acertar as seis dezenas da Mega da Virada, que será sorteada nesta terça-feira (31), às 20h, poderá levar um prêmio de até R$ 300 milhões. As apostas podem ser feitas até as 18h nas lotéricas. O valor da aposta mínima, de seis números, é R$ 4,50.

O prêmio do concurso especial não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será rateado entre os acertadores da quina (5 números) e assim por diante.

Leia mais:

Bolsonaro vai a lotérica apostar na Mega da Virada

Mega da Virada tem prêmio estimado em R$ 300 milhões