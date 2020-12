A Mercedes-Benz abriu pré-venda para o SUV GLE 400 d 4Matic Coupé, que chega para ampliar o portfólio da marca no Brasil. O grande destaque desse utilitário é que ele combina motor diesel e tração integral, o que garante muito vigor para quem se encorajar a enfiar R$ 675 mil num lamaçal, literalmente.

O jipão com estilo cupê passou por reestilização, que o deixou ainda mais bonito. Novas rodas aro 20, detalhes nos faróis, lanternas e para-choques bem sutis. Mas o tapinha visual pouco importa.

O grande barato desse carro está sob a carroceria. A unidade turbodiesel 3.0 de 330 cv e absurdos 71,4 mkgf de torque faz dessa Mercedes, um carro de luxo capaz de encarar terrenos pouco amigáveis.

O motor é combinado com transmissão automática de nove marchas 9G-Tronic e sistema de tração integral 4Matic. Tudo isso se traduz numa aceleração de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos e velocidade máxima de 240 km/h.

Tecnicamente, ele é basicamente igual ao GLE convencional. O que muda é que seu entre-eixos é 6 cm menor, que dá ao carro uma pegada mais esportiva e contribui para melhor comportamento dinâmico.

Mesmo assim, ainda são 2,93 m de entre-eixos, que garantem muito espaço para quem viaja atrás, mesmo com a cadência do teto e também para bagagem. São 655 litros. Ou seja, é possível ir para fim do mundo, com a família toda, mas sem abrir mão do luxo da estrela de três pontas.

E por falar em luxo, esse jipão oferece tudo que se pode esperar num modelo da marca. O modelo é equipado com quadro de instrumentos integrado com módulo multimídia. São duas telas de 12,3 polegadas que concentram dados de navegação, informações de viagem, entretenimento tudo diante dos olhos do motorista.

O SUV ainda é equipado com assistente de voz MBUX, que passa a contar com o sistema Linguatronic (não tenho maturidade para isso), capaz de interpretar e memorizar gestos. O GLE ainda conta com trivialidades como ar-condicionado digital, partida sem chave, bancos elétricos (com memória de posições), sistema de áudio Burmester, acabamento em couro e projeto de informações no para-brisas.

O pacote de assistentes de condução inclui ACC, monitor de faixa, detecção de pedestre, frenagem emergencial, park assist, com câmera 360 graus, dentre outros recursos que aumentam a segurança à bordo. As entregas estão programadas para o início de 2021.