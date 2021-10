A Land Rover, há muito deixou de ser uma marca focada no mercado off-road para vender carros de luxo. A marca acaba de apresentar a nova geração do Range Rover. O carro-chefe da marca chega com visual renovado com linhas suaves e minimalistas.

Desde a geração passada que o Range Rover deixou de ser um SUV abrutalhado para se posicionar num segmento de alto luxo, numa trinca que ainda conta com o Velar e Evoque. Quem compra esse carro pode até se aventurar uma terra do sítio ou mesmo numa trilha severa. Mas a grande maioria dos comparadores pagam caro para desfilar com o Range Rover sempre lustrado. Sendo assim, esqueça aquele jipão amarelo da gincana Camel Trophy, mesmo podendo atravessar trechos com 90 cm de alagamento.

Desenho limpo

O design do SUV revela uma evolução diante de seu antecessor, principalmente na seção frontal. Lateralmente o carro também se mostra mais sofisticado e limpo, com destaque apenas para as molduras verticais das portas. Já na traseira, chama atenção as sutis lanternas verticais aplicadas. Seu coeficiente aerodinâmico é de apenas 0,30. Até mas maçanetas foram embutidas para reduzir o arrasto. <EM>

Uma das razões para tanto cuidado com o visual suave se dá pelo fato de o Range Rover ter se eletrificado. O modelo passa a contar com opções híbridas plug-in e pode rodar até 140 km apenas na eletricidade.

Motores

A gama de motores conta com opções híbridas plug-in, diesel e gasolina. A cereja do bolo é V8 4.4 biturbo P530,que substitui o antigo 5.0. Os motores contam com módulos 48V que auxilia na oferta de torque em baixas velocidades e atua como arranque e alternador. Em 2024, o SUV ganhará sua primeira versão totalmente elétrica.

Limusine

Por ser um jipão de luxo, a marca passa a oferecer o modelo com opções de carroceria com entre-eixos longo. Nessa configuração, a segunda fileira recebe duas poltronas que permitem reclinar como num voo de primeira classe.

O pacote de conteúdos inclui couro e carpetes de alto padrão por todo o interior. O carro recebeu quadro de instrumentos digital e um grande monitor central de 13,1 polegadas, que agrega funções de conectividade com celulares, assim como assistente pessoal Alexa. Ele ainda oferece sistema individual de entretenimento para os bancos traseiros.

No Reino Unido, os preços do novo Range Rover partem de 94,4 mil libras (R$ 723 mil).

Assista também!