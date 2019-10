A Netflix divulgou nesta quinta, 31, o trailer da série The Witcher, que é baseado em best-sellers de fantasia e gira em torno do famoso caçador de monstros Geralt de Rivia (Henry Cavill). Na produção, humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros convivem no Continente, onde lutam para sobreviver.



A empresa de streaming divulgou novo trailer e revela que a produção vai estrear no dia 20 de dezembro. Ao todo terá oito episódios.



Protagonizada por Henry Cavill lidera, traz ainda no elenco Anya Chalotra, Freya Allan, Jodhi May , Björn Hlynur Haraldsson Adam Levy, MyAnna Buring, Mimi Ndiweni, Therica Wilson-Read, Emma Appleton, Eamon Farren , entre outros.



