A Estação Primeira de Mangueira é a grande campeã do Carnaval carioca. O resultado do grupo especial do Rio de Janeiro foi divulgado no início da noite desta quarta-feira (6).

A Mangueira desfilou na segunda-feira (4) na Sapucaí, com o enredo “História pra ninar gente grande”, do carnavalesco Leandro Vieira, a escola conta a história do Brasil pela ótica dos heróis populares.

Da história recente, além de Jamelão, estão a cantora e compositora mangueirense Leci Brandão, e a vereadora Marielle Franco, assassinada em 14 de março de 2018, ao lado do motorista Anderson Pedro Gomes. A viúva da vereadora, Mônica Benício, participou do desfile.

As duas escolas que ficarem nas últimas colocações serão rebaixadas para o Grupo de Acesso A . As seis primeiras colocadas desfilam novamente no próximo sábado (9).

As escolas foram avaliadas quanto a bateria, samba-enredo, harmonia, evolução, enredo, mestre-sala e porta-bandeira, alegorias e adereços, fantasias e comissão de frente.

A Mangueira obteve a pontuação máxima em todos os quesitos.

