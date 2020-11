Duda Salabert (PDT) entrou para a história política de Belo Horizonte, e do país, na noite deste domingo (15). Com 99,76% das seções totalizadas, ela recebeu 37.500 votos e se tornou a vereadora mais bem votada de todas as eleições na capital. O recorde anterior era de Áurea Carolina (Psol) que, em 2016, havia recebido 17.420 votos.

“Eu fiquei muito honrada, porque essa votação mostra o desejo de BH de colocar a educação como pauta central para as políticas públicas”, afirmou a professora, lembrando que a metrópole caiu no ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), em 2020.

Mulher trans, Duda sabe que sua expressiva eleição para a Câmara Municipal terá grande repercussão para a comunidade LGBTQI+. “Quando uma travesti avança, toda sociedade avança. Essa vitória tem essa dimensão simbólica positiva para as pessoas trans, que historicamente foram estigmatizadas. Essa vitória ressignifica as identidades trans”.

Duda faz questão de lembrar que sua campanha em 2020 foi feita de maneira completamente diferente da tradicional. Ela não foi para as ruas conversar com eleitores, por conta da pandemia de Covid-19, nem distribuiu santinhos. “BH não só votou em mim, mas numa campanha ecologicamente correta. Não usamos santinho, não usamos papel. Essa votação mostra uma nova forma de fazer política, com relação ética para sociedade e meio ambiente”.

A professora ficou conhecida na cidade pelo trabalho à frente da ONG Transvest, que oferece cursos educacionais para transgêneros. Em 2018, foi candidata a senadora pelo Psol e conseguiu mais de 351 mil votos.