Se o varejo de carros novos tropeçou em 2020, o mercado de usados está aquecido. Tanto que há agências que estão com dificuldades de repor estoques em seus salões. E diante desse cenário, a Carbig.com, braço de seminovos do Grupo Carbel, acaba de inaugurar mais uma loja. Depois das unidades do Carlos Prates e Linha Verde, a mais nova loja foi aberta em Contagem, na avenida Babita Camargos, 1295, no bairro Cidade Industrial. A rede agora tem 12 lojas.

Como faz parte do grupo, a empresa recebe boa parte dos automóveis que entram nas trocas por zero quilômetro nas concessionárias. Dessa forma, garante a procedência dos carros.

“Todos os nossos veículos são 100% vistoriados e passam por uma rígida inspeção e certificação de dados, incluindo quilometragem. Eles só são disponibilizados para a venda depois de receberem o certificado de procedência. Segurança e confiança andam juntas no Carbig.com”, explica o diretor da empresa, Felipe Pessoa

O showroom da Carbig Contagem conta com uma diversidade de veículos multimarcas, ofertas e condições específicas aos clientes e atendimento realizado por uma equipe altamente qualificada. “O cliente da nova loja também tem acesso ao maior estoque de carros do Estado que fazem parte de toda a rede Carbig.com. Atualmente, são mais de 500 veículos seminovos”, comenta Pessoa.