Em 2012, quando o mercado brasileiro de automóveis atingiu a marca de 3,6 milhões de emplacamentos de carros de passeio e comerciais leves, o segmento que girava a roda era o de populares. Hoje, esses carros estão praticamente extintos e o volume de emplacamentos despencou vertiginosamente.

A razão está no empobrecimento da população, encarecimento do dólar e demais fatores que impossibilitam que a maior parte das pessoas adquira um carro novo. E com volumes menores, a solução é vender carro para rico. E tem dado certo.

O bom exemplo é o desempenho da RAM no mercado brasileiro. A divisão de picapes da Stellantis teve seu melhor período por aqui, com 1,4 emplacamentos de janeiro a julho. Detalhe: as opções menos caras partem de R$ 400 mil.

E, com a maré boa, a marca do carneiro maltês trará para o Brasil um novo modelo ainda maior que a 2500. Sem dizer o nome, ela afirma que será o carro com a maior capacidade de reboque do mercado e chega até o final do ano.

“Como a grandiosidade está no nosso sangue, posso garantir que essa nova picape trará maior capacidade de carga e reboque, mais torque e potência e vai dar show também em acabamento premium e tecnologia”, afirma diretor da Ram para a América do Sul, Breno Kamei.

E se o amigo acompanha do HD Auto, não terá dúvidas para saber que se trata da gigantesca 3500. A picape é literalmente um caminhão, com direito a rodado duplo, quando se usa dois pneus para cada lado do eixo traseiro, como num caminhão convencional.

Por dentro

Por dentro, a 3500 é um carro de luxo, com direito a acabamento em couro e apliques em madeira. Como toda full size que se preze, ela conta com geladeira central. Mas o destaque fica por conta de uma imensa tela vertical, no centro do painel, que agrega navegação e climatização.

Por essa tela é possível também acessar a câmera 360 graus. O monitor é conectado ao sistema de áudio Alpine, que conta com sistema Noise Cancelling, que anula ruídos por meio de faixa de ondas inversa aos sons externos. Esse tipo de tecnologia é comum em fones de ouvido e em alguns carros de luxo. Ou seja, os ocupantes nem se darão conta de que se trata de um motor diesel.

A grandalhona ainda conta com assistentes de condução, com direito a monitor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado em ré, que são indispensáveis nesse gigante de mais de cinco metros de comprimento.

Trem de força

Nos Estados Unidos, essa gigante pode ser equipada com diferentes motores. Há opções V8 Hemi 6.4 de 400 cv, semelhante a da 1500 Rebel, vendida por aqui, assim como o Cummins 6.7 turbodiesel, o mesmo utilizado na 2500, que já é vendida por aqui. Essa versão entrega 365 cv e 110 kgfm de torque.

No entanto, é esperado que a picape venha com a mesma unidade recalibrada para 420 cv e 148 kgfm de torque, que é vendida nos Estados Unidos. O Cummins será combinado com transmissão automática de seis marchas e tração 4x4.

A combinação do motor de quase 150 quilos de torque e o rodado duplo, garantem à RAM 3500 capacidade de reboque de até 17 toneladas.

Ficou animado? Então, já procure uma auto-escola para elevar habilitação para categoria C, pois esse caminhão supera o PBT de 3,5 toneladas, assim como a 2500.

